Zamawianie kawy w Chorwacji to wyższa szkoła jazdy. Tiktokerka o tym, co lepiej wiedzieć

Poranek bez kawy wielu osobom wydaje się wręcz niemożliwy do przeżycia. Istnymi kawoszami są także Chorwaci, dla których jej picie jest elementem kultury i tradycji. Jednak zamówienie filiżanki popularnego czarnego naparu może sprawić Polakom trudność ze względu na nazwy i podejście.

Jak zamówić kawę w Chorwacji? Tiktokerka podpowiada jak to zrobić i nie przepłacić Fot. Matthew Williams-Ellis/Robert Ha/EAST NEWS/TikTok

Co masz na myśli, kiedy zamawiasz czarną kawę? Chodzi ci o dużych rozmiarów filiżankę, a najlepiej cały kubek tego smacznego naparu? Zupełnie co innego będą mieli na myśli Chorwaci. Właśnie dlatego warto rozszyfrować tamtejsze nazwy przed wyjazdem na wakacje.

Sztuka zamawiania kawy w Chorwacji. Warto znać te nazwy

Jeżeli udacie się do kawiarni w Chorwacji i poprosicie o czarną kawę, kelner najpewniej po chwili przyniesie wam malutkie, ale mocne espresso. To właśnie ono jest najpopularniejszą formą kawy, jaką każdego dnia piją Chorwaci. Wielu z nich nie wyobraża sobie bez niej poranka.

Jak podkreśla tiktokerka @purrfecttravels zaskoczeniem może być także efekt zamówienia kawy z mlekiem. Wówczas na waszym stoliku pojawi się espresso z kroplą mleka. Rozwiązaniem nie jest także zamówienie dużej kawy z mlekiem. Wówczas kelner poda wam po prostu nieco większe espresso z mlekiem, ale nadal będzie to dalekie od porcji kawy, jaką najpewniej pijesz przed pracą.

Jak więc zamówić dużą według Chorwatów, a normalną dla nas porcję kawy? Tiktokerka radzi sięgać po americano. W Chorwacji jest to synonim największej czarnej kawy, jaką mogą zaserwować. Jeśli liczycie na dużą kawę z mlekiem, wówczas podczas zamówienia wspomnijcie o "bijelej kavie". To właśnie ona będzie największą porcją.

Z pozostałymi nazwami nie będzie już tak dużych problemów. Cappuccino, czy latte są takie same jak w Polsce. Jeśli akurat macie ochotę na kawę mrożoną, wówczas w waszym zamówieniu powinna znaleźć się "ledena kava". Tę często Chorwaci podają z bitą śmietaną.

– Nie przejmujcie się, jeżeli tych kaw nie ma w menu. Najwyżej nabiją ją inaczej, ale zrozumieją, o co wam chodzi – podkreśliła autorka nagrania.

Ile w Chorwacji powinna kosztować kawa? Lepiej nie przepłacajcie w turystycznych miejscach

@purrfecttravels jest digital nomadką i w Chorwacji mieszka od jakiegoś czasu. Dlatego wie, jaka cena za kawę jest uczciwa, a kiedy można już mówić o próbie naciągnięcia turystów. Kava, czyli espresso powinno tam kosztować od 1,4 do ok. 2 euro. Duża kawa z mlekiem to wydatek na poziomie do 2,5 euro. Natomiast kawa mrożona z zasady kosztuje nie więcej niż 4 euro.

– W turystycznych miejscach zwykła kawa może kosztować nawet 5 euro. Polecam zawsze szukać bardziej lokalnych miejsc, bo różnicy naprawdę nie ma żadnej – poradziła na koniec autorka nagrania.

Oszuści w Chorwacji nie mają litości. Tak próbują naciągać kierowców

Podczas urlopu w Chorwacji warto uważać również na drogach. Przy ogromnym tłoku i po pokonaniu tysięcy kilometrów, o stłuczkę albo awarię jest bardzo łatwo. Niestety na pechowych kierowców bardzo często czekają nieuczciwi laweciarze.

To właśnie przed nimi ostrzegała niedawno polska ambasada. W swoim komunikacie wskazała, że najbezpieczniej jest korzystać z lawet Chorwackiego Auto Klubu (HAK). Tam każdy ma pewność, że jest to uczciwa oferta, a ostateczny rachunek nie będzie czystym zdzierstwem i oszustwem.