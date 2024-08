Ta atrakcja wyróżnia Polskę na tle Europy. "Polska Sahara" to niesamowite miejsce

Lato sprzyja wycieczkom i zwiedzaniu nowych miejsc. Na mapie Polski jest ogrom atrakcyjnych punktów, które warto zobaczyć. Na tej liście znajduje się "polska Sahara". Ta atrakcja od lat cieszy się popularnością wśród turystów i wyróżnia nasz kraj.

"Polska Sahara" to niezwykła atrakcja Fot. Piotr Kamionka/East News

Polska to kraj, w którym jest wiele pięknych miejsc wartych odwiedzenia. Nasze państwo ma sporo do zaoferowania m.in. ze względu na dostęp do morza i gór.

Na liście godnych polecenia atrakcji jest mnóstwo pozycji. Wśród nich można wymienić parki narodowe, Oświęcim, czyli miejsce pamięci i muzeum Auschwitz-Birkenau, stolicę – Warszawę, zamek krzyżacki w Malborku czy Kraków. Skupmy się jednak na jednej z nich, która jest naprawdę niepowtarzalna i śmiało można powiedzieć, że wyróżnia nasz kraj.

"Polska Sahara" - niezwykła atrakcja

Nasz kraj może pochwalić się niezwykłą atrakcją, która znajduje się pograniczu Wyżyny Śląskiej i Olkuskiej w województwie małopolskim. Mowa o Pustyni Błędowskiej, która zyskała miano "polskiej Sahary".

Jest to niesamowite miejsce, budzące ciekawość i zainteresowanie. Liczy około 10 km długości oraz 4 km szerokości. Jej powierzchnia wynosi ok. 33 km2. Pustynia Błędowska to największy w Polsce obszar lotnych piasków. Wśród okolicznych mieszkańców panuje wiele mitów, co do powstania "polskiej Sahary".

Tak naprawdę Pustynia Błędowska powstała w wyniku masowej wycinki lasów, które znajdowały się tam wcześniej. Po tym doszło do zniszczenia wierzchniej warstwy gleby oraz odsłonięcia luźnych piasków.

Teren ten jest częścią Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd, jak i Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000

Co nas czeka na Pustyni Błędowskiej?

"Polska Sahara" to raj dla miłośników przyrody i nie tylko. Na tym obszarze znajduje się wiele punktów widokowych, z których turyści mogą podziwiać niesamowity klimat Pustyni Błędowskiej.

Jednym z miejsc, które cieszą się dużą popularnością wśród odwiedzających, jest Róża Wiatrów znajdująca się w miejscowości Klucze. Jest to doskonałe miejsce na odpoczynek, gdzie można usiąść w jednej z altan lub na ławce i czerpać przyjemność z uroków pięknego i niepowtarzalnego klimatu. W trakcie wiosny i lata, gdy pogoda sprzyja, w tym miejscu odbywa się wiele imprez kulturalnych, edukacyjnych oraz rekreacyjnych.

Innym punktem godnym zobaczenia na "polskiej Saharze" jest góra Czubatka w Kluczach, sięga ona 382 m n.p.m. W tym miejscu można podziwiać piękno Pustyni z innej perspektywy. Nieco niższa, ale równie atrakcyjna jest także góra Dąbrówka, która znajduje się w miejscowości Chechle.

Na tym terenie wytyczono również szlaki turystyczne, które można pokonywać nie tylko pieszo, ale również rowerem oraz konno. Do wyboru jest kilka ścieżek. Mowa o żółtym szlaku pieszym, który obejmuje m.in. punkt widokowy Czubatkę. Dalej jest droga oznaczona kolorem czarnym, podczas której turyści zwiedzają Ziemię Kluczewską. Dostępny jest również "Transjurajski Szlak Konny".

Warto dodać, że Pustynia Błędowska to obszar, który wykorzystano w kilku produkcjach filmowych. W tym miejscu nakręcono sceny do "W pustyni i w puszczy" na podstawie powieści Henryka Sienkiewicza. Inne tytuły to „Jak rozpętałem II wojnę światową”, "Faraon" czy teledysk do piosenki zespołu Bajm "Nie ma wody na pustyni".

