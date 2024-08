Tomasz Galewski "Chic", patostreamer, youtuber i uczestnik freak fightów, miał nawiązywać bliskie relacje z młodymi dziewczynami. Tak wynika z ustaleń Michała Barona "Boxdela", innego youtubera i udziałowca freak fightów, który w niedzielę opublikował film "Niebezpieczny celebryta".

Od lewej: Tomasz Chic i Boxdel Fot. Zrzut ekranu / YouTube

Film "Niebezpieczny celebryta" ma blisko 20-minut. Bohaterem materiału Boxdela jest Tomasz Chic, ponad 40-letni yuotuber i patostreamer. Michał Baron opublikował nagrania dotyczące kontaktów Tomasza Chica z młodymi dziewczynami, które miały mieć poniżej 15 lat. Youtuberowi przekazała nagrania jego była partnerka Nadia, z którą mężczyzna ma dziecko.

"Nadia, była partnerka Tomasza Chica, niedawno weszła w posiadanie bardzo wrażliwych dowodów, które jasno wskazują, że Tomasz to straszny zwyrodnialec. Gdy Nadia dowiedziała się o wszystkim, poprosiła mnie o pomoc, której jej udzieliłem i w tym momencie o sprawie wiedzą już odpowiednie służby, ale pozostało nam poinformować o tym Was, widzów" – czytamy w opisie filmu.

Tomasz Chic może mieć problemy przez film z YouTube. Kim jest patostreamer?

W samym materiale opublikowane zostały między innymi prywatne rozmowy Tomasza Chica z dziewczyną, która – jak twierdzi – ma 14 lat. Patostreamer miał jej również wysyłać zdjęcie swojego przyrodzenia.

– Wysyłasz zdjęcie swojego przyrodzenia, potem łapiesz się za nie w materiale wideo. Przyznajesz też w obleśny sposób, że lubisz piersi tej dziewczynki, a jej pochwa jest najsłodszą rzeczą, jaką lizałeś – mówi Boxdel na filmie.

Słyszymy też fragment nagranej rozmowy Chica ze swoją byłą partnerką. Wynika z niej, że youtubera nie obchodził wiek dziewczyn, z którymi miał się spotykać. – Spotykałeś się za moimi plecami z 12-latką, k***a, a teraz czego ty wymagasz ode mnie? – słychać w trackie rozmowy Nadię.

W kolejnym fragmencie słyszymy z kolei: – 13 lat miała, wiesz o tym. Sam się jej pytałeś, ile ma lat, doskonale wiedziałeś. (...) I ty chcesz, żebym ja ci córkę pod opieką zostawiła, jak ty ru*****ś dwunasto-, trzynastolatki?

W materiale są też zrzuty rozmów na Messengerze pomiędzy Chicem a dwiema dziewczynami o imieniu Oliwia i Kasia. Boxdel twierdzi, że obie miały po 14 lat. Zdaniem udziałowca i zawodnika federacji Fame MMA patocelebryta miał też złapać za pośladki 12-letnią dziewczynę i na dowód zamieścił nagranie głosowe z udziałem Tomasza Chica.

Boxdel opublikował w materiale również rozmowę z Leną. 14-latka twierdzi, że Tomasz Chic kazał jej zakładać ubrania Nadii i złapał ją za pośladki. Mówiła też, że w jej obecności patostreamer chwalił się, że ma wzwód. Miała mieć wtedy 11 lat. – Powiedział, czy chcę dotknąć, ja mu odmówiłam, powiedziałam mu wprost, że nie chcę – stwierdziła dziewczyna.

Film "Niebezpieczny celebryta" został obejrzany ponad 576 tys. razy (stan na 5 sierpnia, godz. 7:00). W sieci krąży też film, na którym Tomasz Chic prawdopodobnie odnosi się do materiału Boxdela. Opublikowany został na kanale Loża Szyderców.

– Co ty zrobiłeś, to jest historia, oszuście k***a. Razem z tą Lenką k***a. Wyjdzie wszystko jak szydło z worka z biegiem czasu – mówi Tomasz Chic. – Nie zdajesz sobie sprawy z tego, co zrobiłaś, Nadia. Ukradłaś mi konto, ukradłaś mi hajs. Ch*j z tym. Dałaś się sprzedać za parę złotych i za walkę. To jest kaplica, szkoda mi ciebie – dodaje.

Tomasz Chic to patostreamer i youtuber. Próbował swoich sił w galach freak fightowych. W sieci obnosił się swoim bogactwem. W listopadzie 2023 roku telewizja Polsat wyemitowała o nim odcinek programu "Państwo w Państwie", ponieważ mężczyzna nie płacił za wynajem luksusowego apartamentu w Warszawie. Miał też grozić właścicielowi nieruchomości, że wyprowadzi się jedynie za odpowiednią opłatą.

"Wiadomo, że telewizja kłamie. Robią sobie swoją grę. Rozgrywają swoją grę prywatną i robią to pod siebie. Najważniejsze są: oglądalność i statystyki, ale media społecznościowe pozwalają zawsze na to, żeby się odnieść do wszelkich zarzucanych nam kłamstw i w tym przypadku rozwieję wszelkie wątpliwości. Czas jest sprawiedliwy, prawda zawsze się obroni" – mówił Tomasz Chic z relacji na InstaStories.

"A każdy ma prawo w życiu popełnić błąd. Ja nigdy nie mówiłem, że jestem święty. Mam przeszłość, ale od jakichś kilkunastu, jak nie kilkudziesięciu miesięcy walczę o normalne życie, o normalną rodzinę. Urodziła mi się córka 1 czerwca, rzuciłem wszystkie środki odurzające, z jakimi miałem problem przez lata" – dodał.