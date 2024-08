Czy kiedykolwiek widziałeś biały ręcznik na lusterku samochodu? W naszym kraju może się to wydać zaskakujące lub przypadkowe. Jednak w Stanach Zjednoczonych ma to ogromne znaczenie. Gest ten jest sygnałem dla innych kierowców, że doszło do awarii pojazdu (ale nie tylko).

Co oznacza biały ręcznik na lusterku samochodu? Fot. Piotr Korczak/East News

Co oznacza biały ręcznik na lusterku samochodu?

Widok białego ręcznika na lusterku samochodu może wywołać u Polaka głównie konsternację. Inaczej wygląda to w Stanach Zjednoczonych, a szczególnie w Karolinie Północnej, gdzie ten symbol niesie za sobą jasny przekaz.

Biały ręcznik zawieszany jest na lusterku w celu zaalarmowania prowadzących inne pojazdy, że doszło do awarii samochodu. To rozwiązanie to prosty sposób na poinformowanie kierowców, jaka jest sytuacja i że dany uczestnik ma problem z przyczyn technicznych.

Dzięki temu będzie można uniknąć również spekulacji, czy podejrzeń, że pojazd został porzucony przez właściciela itp. Mowa o sytuacji, w której samochód przez dłuższą chwilę pozostaje w danym miejscu bez kierowcy – biały ręcznik to sygnał dla służb, by nie odholować auta, a właściciel w najbliższym czasie po nie wróci.

Kierowcy w Stanach Zjednoczonych, jeśli nie mają ręcznika, w takich okolicznościach wieszają na lusterku białe koszulki lub inne przedmioty w tym kolorze.

Dlaczego biały kolor jest ważny?

Wielu może się zastanawiać, dlaczego, jeśli kierowca chce zaalarmować innych uczestników ruchu drogowego, używa białego ręcznika lub innej rzeczy o tej barwie.

Najprawdopodobniej znaczenie w tym przypadku ma widoczność. Biały kolor jest dostrzegalny dla oka zarówno w dzień, jak i w nocy. To ważne, jeśli z jakiegoś powodu nie można wówczas wystawić trójkąta ostrzegawczego w odpowiedniej odległości od pojazdu.

Biały ręcznik to również znak, że wszyscy, którzy przebywali w samochodzie, zdołali go bezpiecznie opuścić i nie potrzebują pomocy. Jeśli w pobliżu pojazdu nikogo nie widać to biały materiał również jest wskazówką – kierowca udał się na poszukiwanie pomocy.

W Polsce lepszym rozwiązaniem jest trójkąt ostrzegawczy

W Polsce i innych krajach europejskich trójkąt ostrzegawczy jest podstawowym wyposażeniem samochodu. Wystawienie go w przypadku awarii samochodu to w naszym kraju najlepszy sposób na powiadomienie innych kierowców, jaka jest sytuacja.

Jeśli dojdzie do problemów technicznych, to najczęściej dzwoni się do odpowiednich służb i czeka na przyjazd lawety, która przetransportuje zepsuty pojazd. Manewr z białym ręcznikiem to sposób popularny w Ameryce Północnej ze względu na rozległe tereny, często opustoszałe przez mieszkańców, dlatego czas oczekiwania na pomoc w przypadku awarii auta znacznie się wydłuża.

W takich sytuacjach kierowcy zawieszają biały ręcznik na lusterku, by dać znak, że wrócą po zepsuty samochód i ruszają w drogę pieszo, by szukać pomocy.

