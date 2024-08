Lecisz na wakacje do Turcji, a często korzystasz z internetu? Sprawdź, jakie są ceny za roaming w tym kraju i jakie masz opcje, jeśli chcesz uniknąć wysokich rachunków za telefon.

Internet na wakacjach w Turcji. Tak zaoszczędzisz na urlopie Fot. Marysia Zawada/East News

Turcja jest często wybieranym miejscem na wakacje, ale połączenie z internetem może być problematyczne. Państwo nie należy do Unii Europejskiej, przez co koszty roamingu są bardzo wysokie. Zaledwie 1MB danych u polskich operatorów kosztuje ponad 30 zł.

Aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek na rachunku, w Turcji najlepiej od razu wyłączyć roaming w ustawieniach telefonu i korzystać z internetu tylko tam, gdzie mamy połączenie z wifi. Trzeba jednak przy tym pamiętać, aby łączyć się tylko z zaufanymi sieciami, np. hotelowymi.

Wakacje w Turcji, a dostęp do internetu

Jeśli potrzebujemy swojego internetu, możemy wykupić dodatkowy pakiet u polskiego operatora sieci komórkowej.

Ile to kosztuje? Poniżej przegląd ofert roamingu, dostępnych w ramach abonamentu u najpopularniejszych operatorów w Polsce.

W przypadku sieci Play za Pakiet Internet Świat 5 GB zapłacimy 150 zł. Cena opcji z 1 GB to 100 zł, natomiast najtańsza, obejmująca 300 MB kosztuje 50 zł.

Jeśli chodzi o firmę Orange, to dostępny jest pakiet Bezpieczny Roaming - odnawialny każdego dnia. To znaczy, że codziennie płacimy 15 zł za 1 GB internetu. Jest to dobra opcja w przypadku krótkoterminowych wyjazdów. Inna możliwość u tego operatora to Pakiet Roamingowy GO. Jest to jednorazowa płatność na 15 dni - 79 zł za 10 GB.

Natomiast T-mobile oferuje Pakiet 1 GB na 30 dni za 49 zł. W tym przypadku warto pamiętać, że niezależnie ile faktycznie danych zużyjemy, to zapłacimy cenę 1 GB.

Turecka karta SIM lub karta eSIM

Opłacalną opcją jest także zakup lokalnej karty SIM po przyjeździe do kraju.

Tureckie sieci oferują różne pakiety danych, które mogą się okazać dla nas bardziej ekonomiczne. Kartę SIM możemy zakupić w lokalnych punktach danych usługodawców lub też na lotnisku, jednak druga opcja może być znacznie droższa. Przykładowi tureccy operatorzy to Turkcell, Vodafone lub Turecki Telekom.

Ciekawym i wygodnym rozwiązaniem jest zakup karty eSIM, która nie ma fizycznej formy. Można ją kupić przed wyjazdem, a aby działała, wystarczy zainstalować ją na telefonie. Przewaga nad standardową kartą SIM polega m.in. na tym, że jednocześnie możemy korzystać też z naszego dotychczasowego numeru telefonu. Karty eSIM można kupować o polskich operatorów.

