Auto Izabeli Parzyszek nie było zepsute? Zaskakujące doniesienia

– Zanim policjanci dojechali na miejsce, znajomi wysłani przez ojca kobiety uruchomili samochód i odjechali nim. Nie byłoby takiej możliwości, gdyby to policjanci dotarli wcześniej. Samochód musiałby zostać odwieziony na policyjny parking na lawecie i zabezpieczony do oględzin – powiedział "Faktowi" asp. sztab. Łukasz Dutkowiak z dolnośląskiej policji.

"Obecnie biała skoda citygo należąca do Izabeli Parzyszek została zabezpieczona przez policjantów i zostanie oddana w ręce biegłego, który oceni, czy auto jest sprawne, a jeżeli będzie to możliwe, to również to, czy doszło w nim do jakiejś awarii, która uniemożliwiała 35-latce kontynuowanie podróży" – czytamy.