Temperatura wody w Adriatyku w Chorwacji bardzo wysoka. Ale nie potrwa to długo Fot. MARIUSZ GRZELAK/REPORTER

W Chorwację raz za razem uderzają kolejne fale upałów. Efektem są ogromne pożary, z którymi walczą setki strażaków, ale i zaskakująco wysoka temperatura wody. Już w lipcu w Dubrowniku zbliżała się ona do 30 st. C, po czym spadła do wartości znanych z Bałtyku. Teraz szykuje się powtórka.

Chorwacja walczy z falą upałów. Niebawem będzie jak w Egipcie

Piątek 16 sierpnia w Chorwacji ma być apogeum kolejnej tegorocznej fali upałów. Temperatura w zasadzie na całym wybrzeżu wynosiła od 35 st. C do 40 st. C. Na próżno było tam szukać chmur. Turyści i lokalsi próbowali ochłodzić się w wodzie, ale to też nie było łatwe.

"Swobodna Dalmacja" opublikowała dane dotyczące temperatury wody w Adriatyku w całym regionie. Dane te pokazują, jak bardzo może być tam gorąco. W Dubrowniku o godzinie 11 Adriatyk miał 26,6 st. C. W pobliżu wyspy Hvar woda w piątek rano miała 26,2 st. C. Podobnie było także w Splicie. Natomiast w Zadarze przed południem rozgrzała się do 27,3 st. C.

Jeszcze goręcej bywa w innych regionach. W Puli temperatura wody nad ranem wynosiła 29 st. C. W Rovinju sięgnęła 28 st. C. Tę sytuację bardzo obrazowo skomentował chorwacki meteorolog Duszko Kraljev. Przyznał, że na chorwackim wybrzeżu może być jak w Egipcie.

– Sytuacja na wybrzeżu Chorwacji będzie się pogarszać, przez co szybko staniemy się Morzem Czerwonym, gdzie temperatura morza przez cały rok utrzymuje się na poziomie 30 stopni Celsjusza – stwierdził badacz. Na razie w prognozach widać jednak znaczne ochłodzenie.

Chorwacja przygotowuje się na gwałtowną zmianę pogody. Nadciągają burze

Zanim jednak temperatura wody Adriatyku na stałe zacznie przekraczać 30 st. C, w Chorwacji przyjdzie fala ochłodzenia. Ta ma rozpocząć się już podczas weekendu, ale z pełną mocą uderzy od poniedziałku 19 sierpnia.

Jak informują meteorolodzy, do Chorwacji zbliża się fala chłodnego i wilgotnego powietrza. W połączeniu z gorącym morzem i bardzo wysokimi temperaturami na lądzie może to oznaczać tylko jedno. Już podczas weekendu przez kraj przetoczą się niebezpieczne burze.

