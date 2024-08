Wysokie temperatury we Włoszech. Wiele osób trafiło do szpitala z powodu upałów

Karolina Kurek

E kstremalne upały we Włoszech nie ustępują. Temperatura sięga 40 stopni Celsjusza, a do szpitali trafia coraz więcej osób z powodu omdleń i odwodnień. Lekarze apelują o zachowanie ostrożności i unikanie przebywania na zewnątrz w najgorętszych godzinach dnia. Mimo to, turyści nie rezygnują ze zwiedzania.