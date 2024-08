Polska może skończyć jak Turcja? To nie jest optymistyczny scenariusz Fot. Klaudia Zawistowska/naTemat

Polska jest pięknym krajem i nigdy nie dam sobie wmówić, że jest inaczej. Kocham spacerować po naszych górach (najmniej lubię Tatry), ale i miasta mają w sobie wiele uroku. Tymczasem w wakacje znaczna część Polaków woli wyjechać za granicę, zamiast odkrywać mniej oczywiste uroki naszego kraju. Niestety.

Cudze chwalicie, a swego nie znacie. Sama się na tym łapię

Podróże są już elementem mojego codziennego życia. Na łamach naTemat dość często możecie przeczytać moje relacje z zagranicznych wyjazdów (ostatnio na przykład z Porto). I tu biję się w pierś, ponieważ, jak wiele innych osób, poznaję Europę, Azję, czy Afrykę, nieco bagatelizując nasz krajowy rynek. To planuję zmienić.

Jednak nie lubię pisać krytycznie o naszej turystyce. Irytują mnie paragony grozy i wieczne narzekania, że w Polsce jest drogo. Owszem, jeżeli chcecie nocować w centrum Zakopanego i żywić się na Krupówkach podczas długiego weekendu sierpniowego, to tanio pewnie nie będzie. Szczególnie jeśli rezerwację robicie w ostatniej chwili. Ale nawet spacerując najsłynniejszym deptakiem w Polsce, nie brakuje afiszy promujących zestawy dnia, które naprawdę są w zasięgu finansowym wielu osób.

Dla chcącego nic trudnego. Jeżeli dobrze wszystko zaplanujesz, to również w Polsce spędzisz wakacje w przystępnej cenie. A możliwości jest przecież bardzo wiele. Zamiast w Tatry można pojechać w Góry Świętokrzyskie. Urlop w Trójmieście można zastąpić mniejszymi miejscowościami nad Bałtykiem.

Do tego jest jeszcze przepiękny Dolny Śląsk, czy ciche i spokojne Podlasie, pełne natury i lasów. Naprawdę pod względem turystycznym mamy wiele możliwości i wcale nie musimy opuszczać naszej granicy, żeby doświadczyć czegoś nowego. A czymś, co doprowadza mnie do szału, są wszystkie komentarze o tym, że Polska jest szara, nudna i nieciekawa. Tak mówią chyba tylko ci, którzy jej nie odkrywają.

Polska skończy jak Turcja? Obcokrajowcy odwiedzają nas coraz chętniej

Od kilku tygodni z dość dużym zainteresowaniem śledzę sytuację na rynku turystycznym w Turcji. Tam doszło do pewnego rodzaju paradoksu. Kraj ten przeżywa równocześnie świetny rok w turystyce, ale i drastycznie pogłębiający się kryzys w tym sektorze.

Z jednej strony do kraju ma przyjechać rekordowe 60 mln zagranicznych gości. Z drugiej jednak zarabiających ok. 2 tys. zł miesięcznie Turków nie stać na spędzenie urlopu we własnym kraju. I nagle mnie olśniło. Z podobną sytuacją mamy do czynienia na naszym rynku, choć na razie w o wiele mniejszej skali.

Wiele osób nie chce uwierzyć w to, że Polska staje się coraz bardziej atrakcyjnym kierunkiem dla zagranicznych turystów. Brytyjczycy są zakochani w Krakowie, Niemcy i Czesi szturmują Bałtyk (zdaniem niektórych nawet ratują sezon tamtejszych hotelarzy), a przedstawiciele krajów arabskich coraz chętniej odwiedzają Zakopane, Energylandię, czy ogólnie Małopolskę.

I oczywiście, w przypadku Zakopanego 70 proc. turystów nadal stanowią Polacy, niemniej z roku na rok proporcja ta się zmienia i liczba zagranicznych podróżnych jest coraz większa. I nie chodzi mi o to, że coraz większe zainteresowanie zagranicznych gości jest czymś złym. Wręcz przeciwnie, bardzo mnie to cieszy. Jednak nie powinno być tak, że to oni ratują naszych przedsiębiorców z sektora turystycznego.

Jeśli Polska to tylko na dzień lub dwa. Warto to zmienić

Na problem braku turystów zwracają uwagę także hotelarze. Polaków opanowała moda na weekendowe wyjazdy. Dłuższe urlopy spędzamy w Turcji, Egipcie, Włoszech, czy Grecji, a po kraju jeździmy na city breaki, albo najlepiej jednodniowe wycieczki, żeby przypadkiem nie wydać za wiele.

Podczas niedawnej podróży po woj. świętokrzyskim (niebawem o tym napiszę) miałam okazję przekonać się, jak bardzo nasz kraj potrafi zaskakiwać, a także jak dobrą infrastrukturą dysponujemy. Nasze trzygwiazdkowe hotele potrafią przewyższać jakością cztery gwiazdki we Włoszech. Polskie obiekty są nowoczesne, dobrze wyposażone i czyste, czego o wielu kurortach w Europie i nie tylko nie mogę powiedzieć.

Atrakcje? Mamy świetnie wyznaczone szlaki w górach, a np. w Karkonoszach poza Śnieżką nawet w wakacje możecie cieszyć się ciszą i spokojem. Ruiny zamku Chojnik, zamku królewskiego w Chęcinach, czy twierdza Srebrna Góra, potrafią zapierać dech w piersi i w moim odczuciu nie ustępują hiszpańskiej Alcazabie. Skanseny, czyli Muzeum Wsi Lubelskiej, czy Muzeum Wsi Kieleckiej to cudowne, żywe muzea, w których pasjonaci opowiedzą wam o znacznej części naszej historii i kultury. I to tej mniej oczywistej, bo codziennej.

