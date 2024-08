Prognoza na weekend pozostawia wiele do życzenia. IMGW wydał serię alertów

Wysokie temperatury, burze, deszcze i... seria alertów meteorologicznych. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał prognozę pogody na długi weekend, która nie daje powodów do radości. Wiadomo też, co może czekać nas jesienią.

Pogoda na weekend pozostawia wiele do życzenia. IMGW wydał serię alertów. Fot. Arkadiusz Ziołek / Reporter / East News

To już ostatnie chwile, by wykorzystywać długo planowane urlopy i korzystać z uroków wakacji. Niedługo po długim weekendzie sezon wypoczynkowy zaczyna zbliżać się do końca. A co za tym idzie, już niedługo wszyscy wrócimy do szkół i pracy.

Niestety, według prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej pogoda nie będzie sprzyjała wczasowiczom. Napływające zwrotnikowe masy powietrza sprawią, że poza upałami, musimy przygotować się również na burze.

Pogoda na długi weekend. IMGW mówi, co nas czeka.

Jak podają eksperci IMGW już w czwartek powiększy się zasięg powietrza zwrotnikowego. I znów – z jednej strony czekają nas wysokie temperatury, a z drugiej uciążliwe lub niebezpieczne zjawiska w pogodzie.

Temperatura w ciągu dnia wyniesie od 25 stopni Celsjusza w regionach nadmorskich do nawet 31 stopni w pozostałych częściach kraju. Niestety, musimy się przygotować na wzrost zachmurzenia oraz przelotne opady deszczu i burze. Te mogą wystąpić szczególnie w godzinach popołudniowych.

Od piątku do niedzieli możemy spodziewać się zmiany frontu atmosferycznego, która sprawi, że burze i deszcze nie opuszczą nas aż do końca weekendu.

W związku z burzami i upałami IMGW wydało alerty meteorologiczne pierwszego i drugiego stopnia, które na przestrzeni całego długiego weekendu obejmą niemal cały kraj, za wyjątkiem województwa zachodniopomorskiego.

Synoptycy zalecają śledzenie bieżących komunikatów pogodowych oraz zabezpieczenie samochodów, balkonów i parapetów, by w razie burz uniknąć niebezpiecznych incydentów.

W weekend maksymalna temperatura wyniesie od 20 stopni Celsjusza w regionach nadmorskich do około 30 stopni na wschodzi i południu. Na zachodzie możemy spodziewać się około 25 stopni ciepła.

Koniec wakacji nadciąga wielkimi krokami. Są prognozy na jesień.

A już niedługo po długim weekendzie wakacje zaczną nieubłaganie dobiegać końca. IMGW pokazało też długoterminowe, eksperymentalne prognozy pogody na wrzesień i październik.

Wszystko wskazuje na to, że możemy liczyć na ciepły wrzesień. Według synoptyków w całym kraju średnia temperatura miesięczna przekroczy normy wieloletnie z lat 1991-2020.

Już w październiku, listopadzie i w grudniu temperatury powietrza powinny kształtować w dotychczasowych normach.