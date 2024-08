Od wielu lat Turcja cieszy się niesłabnącą popularnością jako cel wakacyjnych podróży wśród Europejczyków. Polacy szczególnie chętnie wybierają oferty all inclusive, które przyciągają atrakcyjnymi cenami i wysokim standardem usług. Jednak za tą pozorną popularnością kryje się inny obraz – Turcja zmaga się z kryzysem, co dotyka wiele popularnych kurortów.

Turystyka Turcji w kryzysie. Władze kraju podwyższają podatek wyjazdowy

Podczas gdy luksusowe hotele przyciągają zagranicznych turystów, sytuacja finansowa wielu Turków nie pozwala im na korzystanie z takich udogodnień. Ponad połowa mieszkańców kraju żyje za minimalną pensję, która wynosi zaledwie 475 euro, czyli około 2000 zł, co uniemożliwia im wakacje w drogich kurortach.

W odpowiedzi na rosnące zainteresowanie wyjazdami do Grecji tureckie władze zdecydowały się na znaczną podwyżkę podatku wyjazdowego. Obecnie wynosi on 500 lirów tureckich, czyli około 59 zł, co stanowi wzrost o 233% w porównaniu ze stawką, która obowiązywała w 2022 roku.