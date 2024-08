Agresywny mężczyzna na lotnisku w Gdańsku. Służby musiały użyć gazu

Na lotnisku im. Lecha Wałęsy w Gdańsku doszło do nieprzyjemnej sytuacji, która wymagała interwencji Straży Granicznej. Obywatel Ukrainy pod wpływem alkoholu wszczął awanturę, a jego agresywne zachowanie doprowadziło do użycia siły przez funkcjonariuszy, którzy sięgnęli po miotacz gazu i kajdanki. To niejedyny taki przypadek w tym sezonie.