Fot. Chuck Burton / Associated Press / East News

Donald Trump pojawił się w środę w Asheboro w Karolinie Północnej. Było to jego pierwsze wystąpienie na otwartym powietrzu po nieudanym zamachu na jego życie , do którego doszło w lipcu w Pensylwanii .

Kandydat republikanów na prezydenta USA przemawiał do swoich zwolenników zza kuloodpornej szyby, ale nie o tym mówi się w amerykańskich mediach. Trump oświadczył bowiem na swoim wiecu, w jaki sposób przywróci pokój na świecie w razie zwycięstwa w wyborach.

Donald Trump: Przywrócę pokój na świecie za pomocą kilku telefonów

– Kiedy tylko podniosę rękę z Biblii, przywrócę światowy pokój i zrobię to głównie za pomocą kilku telefonów. Nie musimy nawet wysyłać żołnierzy, mogę zrobić to za pomocą rozmowy telefonicznej: "jeśli będziecie toczyć wojnę przeciwko krajowi, który jest dla nas przyjazny – a nawet nieprzyjazny – nie będziecie mogli prowadzić interesów ze Stanami Zjednoczonymi, nałożymy na was 100 proc. cła" – tymi słowami opisał swoim wyborcom swój plan.