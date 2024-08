Filmiki z pieskiem z Łodzi podbiły internet

Spacerowicze chętnie zatrzymują się, aby odrzucić piłkę, co psu wyraźnie przypadło do gustu. Filmiki opublikowane w sieci szybko zdobyły szerokie grono odbiorców i wywołały falę pozytywnych komentarzy.

"I jak tu nie kochać psa? Nawet sam umie znaleźć sobie zabawę i daje radość innym", "Tak niewiele potrzeba do szczęścia", "Ale czadowy piesek", "Jadę do Łodzi, żeby zobaczyć tego pieska", "Super piesek" – to tylko niektóre z komentarzy pod nagraniem.