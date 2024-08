Niebezpieczna sytuacja w Hiszpanii

Ekspertka tłumaczy przyczyny "inwazji meduz"

Obywatele mają do dyspozycji platformę MedusApp, na której mogą zgłaszać przypadki poparzeń oraz obecność meduz na określonych obszarach. Dzięki interaktywnej mapie inne osoby mogą śledzić, gdzie meduzy występują i których miejsc należy unikać. Jak podaje "The Independent", w tym sezonie można obserwować setki zgłoszeń każdego dnia.

– Meduzy stają się coraz bardziej powszechne, a ich obecność sezonowa i regionalna się rozszerza. Cieplejsze morza sprzyjają ich rozmnażaniu, co prowadzi do wzrostu populacji fioletowych meduz beczkowatych – powiedziała w mediach, cytowana przez portal "The Independent".

Marambio, która od kilku lat bada występowanie meduz w tym regionie, kieruje projektem Jellyfish Alert. Zwróciła uwagę, że choć populacje meduz naturalnie podlegają wahaniom, w ostatnich latach obserwuje się skrócenie cykli ich rozmnażania. Gatunki, które kiedyś osiągały szczyt liczebności co osiem do dziesięciu lat, teraz robią to co dwa lata.