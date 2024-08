Jarosław Kaczyński udzielił nowego wywiadu

Kaczyński opisał cechy idealnego kandydata na prezydenta, wyjawiając, że w kręgu PiS rozważa kilka osób, które pasują do tego profilu. Oczywiście wśród nich nie ma obecnego prezydenta, bo Andrzej Duda nie może ubiegać się o trzecią kadencję.

Idealny kandydat na prezydenta według Jarosława Kaczyńskiego

Kaczyński przedstawił również, jak powinien prezentować się idealny kandydat na urząd prezydenta . Wymienił wiele cech, jak to, że – powinien być młody, wysoki, przystojny, a także mieć żonę i dzieci.

Podkreślił również, że przyszły prezydent powinien dobrze znać co najmniej dwa języki obce, w tym angielski.

– Musi znać bardzo dobrze język angielski. Najlepiej jakby znał dwa języki. Mamy kandydatów, którzy są doskonali i w angielskim, i francuskim. Tak jak ten prawdopodobny przeciwnik w drugiej turze. Musi być obyty międzynarodowo. To powinien być człowiek, dla którego świat nie jest czymś obcym, który bywał na konferencjach, wykładach – powiedział Kaczyński. Wzmianka o znajomości języków mogła być aluzją do umiejętności poliglotycznych prezydenta Andrzeja Dudy, które wielokrotnie były tematem żartów oraz dyskusji w mediach, zwłaszcza w kontekście języka angielskiego. Wygląda na to, że Kaczyński jest świadomy tych wpadek.