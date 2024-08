Obiekt z Ukrainy wleciał na terytorium Polski

W poniedziałek, 26 sierpnia, przed godziną 13:00 pojawiła się informacja o obiekcie, który przyleciał z Ukrainy na terytorium Polski . Sprawą zajęło się wojsko, a generał Maciej Klisz, Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych, przekazał mediom, cytowany przez portal RMF, że "prawdopodobnie jest to bezzałogowy statek powietrzny".

Wcześniej spekulowano, że mógł to być pocisk rakietowy. Obiekt miał zostać zlokalizowany na terenie gminy Tyszowce w województwie lubelskim.

– W czasie poniedziałkowego zmasowanego ataku na terytorium Ukrainy mieliśmy prawdopodobnie do czynienia z wlotem obiektu na terytorium Polski. Obiekt był potwierdzony radiolokacyjnie przez co najmniej trzy stacje radiolokacyjne. Obiekt miałem w pełnej kontroli, byłem gotowy do jego zestrzelenia – poinformował generał Klisz.