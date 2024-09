Z materiałów sprawy wynika, że jeden z 17-latków, któremu pokrzywdzony miał być dłużny pieniądze, umówił się z nim na parkingu. Podjechał tam samochodem z innymi młodymi mężczyznami i kazał mu wsiąść do auta. Gdy 15-latek zauważył, że mężczyźni mają na głowach kominiarki, a jeden z nich trzyma niebezpieczny ostry przedmiot, zaczął uciekać. Jednak sprawcy dogonili go, obezwładnili i siłą zaciągnęli do auta, a następnie wywieźli go poza teren jego osiedla, zatrzymując się w polu. Tam, uderzając go w twarz grozili mu uszkodzeniem ciała, próbując wymusić na nim zwrot pieniędzy.

KPP w Lęborku o ustaleniach ws. przebiegu porwania 15-latka