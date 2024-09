W drugiej odsłonie rodzinna tragedia sprowadzi Lydię Deetz z powrotem do Winter River, którego nie odwiedzała od lat. Zbuntowana i przeciwstawiająca się matce córka bohaterki, Astrid, wpakuje się tam w niezłe tarapaty, które będą miały pośredni związek ze znajdującym się w nawiedzonej posiadłości "leżem" niesławnego bio-egzorcysty.

"Sok z żuka 2" z wysokim wynikiem w Box Office. Będzie trzecia część?

W "Beetlejuice Beetlejuice" amerykański reżyser, który uwielbia niemieckie kino ekspresjonistyczne i oldschoolowy gotycki styl, nakłonił do powrotu na plan zdjęciowy Michaela Keatona ("Batman" i "Lekomania" ), Winonę Ryder ( "Stranger Things" i "Przerwana lekcja muzyki") i Catherine O'Harę ("Kevin sam w domu" i "Schitt's Creek"). Nowymi twarzami, które zaprosił do współpracy, są Jenna Ortega ("Wednesday"), Willem Dafoe ("Biedne istoty"), Monica Bellucci ("Malena") i Justin Theroux ("Pozostawieni").

"'Sok z żuka 2' należy potraktować jako przyjemny i ładny odmóżdżacz w sam raz na Halloween , który ma dużą szansę na to, by podbić wrześniowy ranking Box Office. Przed seansem nie nastawiajcie się na nic. Tym sposobem unikniecie rozczarowania, a i salę kinową opuścicie z delikatnie uniesionymi kącikami ust" – mogliśmy przeczytać w naszej recenzji filmu.

Jak wiemy, Michael Keaton sam podkreślał, że możliwość ponownej współpracy z Timem Burtonem wywołała na jego twarzy szeroki uśmiech, natomiast Winona Ryder oznajmiła, że zawsze chciała, by Lydia skończyła z Beetlejuicem. Szanse na kontynuację rosną więc z dnia na dzień.

Kiedy drugi sezon serialu "Wednesday"?

W maju bieżącego roku ogłoszono, że ruszył plan zdjęciowy drugiego sezonu hitu platformy Netflix o Wednesday Addams z "Rodziny Addamsów". Oprócz Jenny Ortegi w pierwszym sezonie "Wednesday", który zachwycił widzów platformy Netflix , mogliśmy zobaczyć m.in. Emmę Myers ("A Good Girl's Guide to Murder"), Gwendoline Christie ("Gra o tron"), Christinę Ricci ( "Yellowjackets" ), Catherinę Zetę-Jones ("Maska Zorro"), Luisa Guzmana ( "Narcos" ) i Freda Armisena ( "Fallout" ).

W nadchodzącym sezonie, którego data premiery nie jest jeszcze znana, do odtwórców protagonistki i jej przyjaciół dołączą: Christopher Lloyd (gwiazdor "Powrotu do przyszłości", który miał okazję grać wujka Festera w "Rodzinie Addamsów"), Steve Buscemi ("Wściekłe psy" i "Fargo"), Billie Piper ("Doktor Who"), Thandiwe Newton ("Westworld") oraz Noah Taylor ("Charlie i fabryka czekolady").