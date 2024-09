Oto 7 najlepszych filmów Tima Burtona według widzów (RANKING) Fot. kadr z filmu "Gnijąca panna młoda"; EIDON / REPORTER

Tim Burton dorastał na oglądaniu zmyślnych kreskówek, które zrodziły w jego sercu miłość do niemieckiego ekspresjonizmu, gotyku i pokracznych potworów. Na początku lat 80. rozpoczął pracę animatora w Disneyu, gdzie był upokarzany przez kolegów, którzy ze względu na jego makabryczny, ale i intrygujący styl artystyczny uważali go za dziwaka. Nie powinno więc nikogo dziwić, że reżyser łączą z największą fabryką filmów animowanych gorzkie wspomnienia.

Na szczęście po odejściu z wytwórni Burton na własnych zasadach wyrobił sobie nazwisko w Hollywood, a jego twórczość stała się – bądź co bądź – nie do podrobienia. W latach 90. rozpoczął wieloletnią współpracę z Johnnym Deppem ("Piraci z Karaibów") i swoją byłą żoną Heleną Bonham Carter (filmowa adaptacja "Harry'ego Pottera"), następnie zdobył dwie nominacje do Oscarów, a ostatnio wypuścił kontynuację "Soku z żuka" z Michaelem Keatonem ("Lekomania"), Jenną Ortegą ("Wednesday") i Winoną Ryder ("Stranger Things").

Najlepsze filmy Tima Burtona według widzów IMDb (RANKING)

Przedstawiamy ranking najlepszych filmów w reżyserii Tima Burtona według widzów serwisu IMDb (urozmaicony o oceny krytyków z Rotten Tomatoes oraz z Filmwebu). Najważniejszym warunkiem było to, aby wyróżnione tytuły miały minimum 100 tys. głosów na zagranicznym portalu. Lecimy!

7. Gnijąca panna młoda

Ocena na IMDb: 7,4/10 (z ponad 303 tys. głosów) Ocena krytyków na Rotten Tomatoes: 84 proc. Ocena polskich widzów na Filmwebie: 7,5/10 Gdzie obejrzeć? Netflix

Fot. kadr z filmu "Gnijąca panna młoda"

"Gnijąca panna młoda" to poklatkowy film animowany osadzony w wiktoriańskiej Anglii, w którym tytułowa postać powstaje z grobu, gdy zdenerwowany ślubną próbą Victor przez przypadek zakłada na jej wyschnięty palec obrączkę. Emily, bo tak nazywa się ubrany w suknię ślubną szkielet, ogłasza mężczyznę swoim przyszłym mężem i czym prędzej chce zaciągnąć go na ołtarz. W wyniku tego nieporozumienia bohaterowie odkryją tragiczną prawdę o okolicznościach śmierci powstałej z martwych panny młodej.

Fabułą filmu Burtona została zainspirowana XVII-wieczną żydowską baśnią ludową. Muzykę do produkcji skomponował przyjaciel filmowca, Danny Elfman, a oprócz muzyki widzowie mogą usłyszeć w "Gnijącej pannie młodej" m.in. głos Johnny'ego Deppa, Heleny Bonham Carter, Emily Watson ("Diuna: Proroctwo"), Christophera Lee (trylogia "Władcy Pierścieni") i Richarda E. Granta ("Saltburn").

6. Batman

Ocena na IMDb: 7,5/10 (z ponad 409 tys. głosów) Ocena krytyków na Rotten Tomatoes: 77 proc. Ocena polskich widzów na Filmwebie: 7,3/10 Gdzie obejrzeć? Amazon Prime Video

Michael Keaton w filmie "Batman" Fot. kadr z filmu "Batman"

"Batman" z 1989 roku odchodził od znanego współcześnie realistycznego sposobu przedstawiania kultowego superbohatera, skłaniając się bardziej w kierunku stylistyki rodem z oldschoolowych komiksów DC. Tym filmem Burton bez dwóch zdań przyczynił się do trwającej od lat 90. (i stale rosnącej) popularności kina superbohaterskiego.

Michael Keaton daje aktorski popis jako Bruce Wayne, udowadniając, że jego zawód powinien – gdy tylko nadarzy się okazja – wiązać się z zabawą. Nie zapominajmy również, że to w tym "Batmanie" Jack Nicholson ("Lot nad kukułczym gniazdem") miał okazję wcielić się w Jokera.

5. Sok z żuka

Ocena na IMDb: 7,5/10 (z ponad 356 tys. głosów) Ocena krytyków na Rotten Tomatoes: 83 proc. Ocena polskich widzów na Filmwebie: 7,2/10 Gdzie obejrzeć? Max

Michael Keaton w filmie "Sok z żuka" Fot. kadr z filmu "Sok z żuka"

Jak pisaliśmy wcześniej w naTemat, "Sok z żuka" z 1988 roku był bodajże najważniejszym dziełem w karierze Tima Burtona, który po studiach z animacji w prestiżowym California Institute of the Arts w Stanta Clarita i pracy dla Walt Disney Production zdołał jednym filmem wyrobić sobie własną markę. Bo od tego właśnie tytułu twórczość kalifornijskiego pioniera kultury gotyckiej w Hollywood nabrała prawdziwego rozmachu, skutkując powstaniem m.in. "Edwarda Nożycorękiego" (1990) i "Jeźdźca bez głowy" (1999).

Na pierwszą część, w której Michael Keaton wciela się w tytułowego Beetlejuice'a, wydano budżet 15 mln dolarów. Ze sprzedaży biletów wytwórni Warner Bros. i Burtonowi udało się zarobić 74,7 mln dolarów, co na tamte czasy było pokaźnym wynikiem.

Oryginalny "Sok z żuka" opowiadał o zmarłej parze, która z pomocą ekscentrycznego bio-egzorcysty Beetlejuice'a próbowała straszyć rodzinę Deetzów, nowych właścicieli jej dawnego domu.

4. Ed Wood

Ocena na IMDb: 7,8/10 (z ponad 185 tys. głosów) Ocena krytyków na Rotten Tomatoes: 92 proc. Ocena polskich widzów na Filmwebie: 7,3/10 Gdzie obejrzeć? iTunes Store

Johnny Depp w filmie "Ed Wood" Fot. kadr z filmu "Ed Wood"

"Ed Wood" z 1994 roku to biograficzny komediodramat na podstawie życia i twórczości jednego z najbardziej ekscentrycznych reżyserów lat 50. Tytułowy filmowiec nakręcił m.in. "Narzeczoną potwora", "Plan dziewięć z kosmosu" i "Glen czy Glenda". Fabuła dzieła Burtona, w którym wystąpił Johnny Depp, Bill Murray ("Pogromcy duchów"), Martin Landau ("Kosmos 1999") i Sarah Jessica Parker ("Seks w wielkim mieście"), koncentruje się przede wszystkim na przyjaźni reżysera z legendarnym odtwórcą Draculi, Bélą Lugosim.

– To nie jest hardkorowo realistyczną biografią. Mój Ed Wood ma przesadnie optymistyczny charakter – tak opisywał swój film Burton. "Burton stworzył coś, co bardziej gloryfikuje Wooda, niż go wyśmiewa. Zachwyca się zwariowanym duchem filmów eksploatacyjnych z lat 50." – mogliśmy przeczytać w recenzji wybitnego krytyka filmowego Rogera Eberta.

3. Edward Nożycoręki

Ocena na IMDb: 7,9/10 (z ponad 531 tys. głosów) Ocena krytyków na Rotten Tomatoes: 90 proc. Ocena polskich widzów na Filmwebie: 7,7/10 Gdzie obejrzeć? Disney+

Johnny Depp w filmie "Edward Nożycoręki" Fot. kadr z filmu "Edward Nożycoręki"

"Edward Nożycoręki" opowiada historię "sztucznego" mężczyzny, który zamiast palców ma nożyczki. Jego twórca zmarł na zawał, pozostawiając swoje niedokończone dzieło w starym domu na wzgórzu, który w sąsiedztwie uchodzi za nawiedzony. Pewnego dnia Edward zostaje odkryty i przygarnięty przez optymistyczną domokrążną sprzedawczynię Peg Boogs. Córka kobiety, Kim, wpada w oko tytułowemu bohaterowi.

W obsadzie filmu miłosnego z 1990 roku, który w interesujący sposób rozprawia się ze stereotypowym podejściem do potworów, oprócz Johnny'ego Deppa i Winony Ryder zagrali również Dianne Wiest ("O wszystko zadbam"), Anthony Michael Hall ("Klub winowajców"), Vincent Price ("Gabinet figur woskowych") oraz Alan Arkin ("Mała miss").

2. Miasteczko Halloween

Ocena na IMDb: 7,9/10 (z ponad 380 tys. głosów) Ocena krytyków na Rotten Tomatoes: 95 proc. Ocena polskich widzów na Filmwebie: 7,6/10 Gdzie obejrzeć? Disney+

Fot. kadr z filmu "Miasteczko Halloween"

"Miasteczko Halloween" – podobnie jak "Gnijąca panna młoda" – też jest animacją poklatkową, którą stworzono dzięki wykorzystaniu plasteliny, lalek i dopracowanych co do detalu makiet. Fabuła prezentuje się następująco: kościotrup Jack Skellington przypadkiem dostaje się do miasta o nazwie Christmastown, w którym ludzie hucznie obchodzą Boże Narodzenie. Zaintrygowany wizją zorganizowania własnej Gwiazdki bohater porywa Świętego Mikołaja do swojej halloweenowej ojczyzny. Tam zamierza podszyć się pod radosnego starca i na własnych zasadach rozdawać dzieciom prezenty.

Twórczość Burtona odznacza się wyjątkowym i rozpoznawalnym przez wszystkich stylem, który przywodzi na myśl horrory pióra Edgara Allana Poe. Niepokojąca animacja idealnie współgra z nieprzewidywalną oraz ponurą ścieżką dźwiękową Danny'ego Elfmana. W filmie głosu użyczyli m.in. Catherine O'Hara ("Kevin sam w domu"), Paul Reubens ("Matylda") i Glenn Shadix ("Człowiek demolka").

1. Duża ryba

Ocena na IMDb: 8/10 (z ponad 462 tys. głosów) Ocena krytyków na Rotten Tomatoes: 76 proc. Ocena polskich widzów na Filmwebie: 7,6/10 Gdzie obejrzeć? Amazon Prime Video

Ewan McGregor w filmie "Duża ryba" Fot. kadr z filmu "Duża ryba"

"Duża ryba" jest moim ulubionym filmem w wykonaniu Tima Burtona, dlatego zajęcie przez niego pierwszego miejsca w rankingu uważam za jak najbardziej pozytywne zaskoczenie. Dramat fantasy z 1998 roku na kanwie powieści Daniela Wallace'a skupia się na Edwadzie, u którego zostaje zdiagnozowany rak. Na łożu śmierci ojciec opowiada synowi niesłychane historie ze swojego życia: jak spotkał wiedźmę, zaprzyjaźnił się z wilkołakiem i wykradł tajne dokumenty podczas wojny koreańskiej.

Produkcja z Ewanem McGregorem ("Trainspotting"), Billym Crudupem ("U progu sławy"), Albertem Finneyem ("Erin Brockovich") i Jessiką Lange ("King Kong") rośmiesza i wzrusza, ale przede wszystkim przynosi widzom ulgę.

