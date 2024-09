W ostatnich dniach niż genueński Boris przyciąga uwagę meteorologów, sztabów kryzysowych i mieszkańców wielu zagrożonych regionów Europy Środkowej. Zagraża on bowiem nie tylko Polsce , ale także Niemcom, Austrii, Czechom oraz Słowacji . Czym dokładnie jest to zjawisko i dlaczego stanowi takie niebezpieczeństwo?

Co to jest niż genueński? Oto mechanizm powstawania zjawisk, takich jak Boris

To zderzenie prowadzi do formowania intensywnych chmur burzowych i gwałtownych opadów, które mogą się przesuwać na północ, wpływając na pogodę w wielu krajach, w tym w Polsce.

Kiedy niż genueński dociera do Polski, przynosi znaczne ilości opadów, często przekraczające 100-150 mm w ciągu kilku dni, co może prowadzić do szybkiego wzrostu poziomu wód w rzekach, lokalnych podtopień, a nawet powodzi. Taka sytuacja miała miejsce m.in. podczas pamiętnej powodzi w 1997 roku.