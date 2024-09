Czarnecki ma syna, który jest jeszcze niepełnoletni

– To jest stres dla mamy, ze nagle dziecko, które jest w domu podczas wejścia CBA. Z kim je zostawić, do kogo z rodziny ściągnąć. Takie zwyczajne, matczyne, kobiece dylematy. Udało się, była babcia, był starszy brat, to się udało – relacjonował polityk PiS.