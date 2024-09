Szef MSWiA wziął udział w konferencji prasowej w Kłodzku, po posiedzeniu sztabu kryzysowego. – Powiat kłodzki należy do tych obszarów, co do których prognozy meteorologiczne i hydrologiczne przewidują szczególny poziom zagrożenia. W tej chwili najtrudniejsza sytuacja jest w powiecie nyskim i pogarsza się w powiecie prudnickim – przekazał Tomasz Siemoniak.