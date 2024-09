Karkonosze we wrześniu cieszą się dużym zainteresowaniem turystów. Zachwycają jesienną paletą barw, ale także szlakami, z którymi poradzą sobie nawet mniej doświadczeni wędrowcy. Jednak nie teraz. Warunki na trasach są tak złe, że zamknięto wszystkie szlaki do odwołania.

Karkonosze zamknięte dla turystów. Zaczęło się od Wodospadu Szklarski

Niemalże w tym samym czasie Karkonoski Park Narodowy informował, że turyści nie będą mogli zejść w pobliże Wodospadu Kamieńczyka. Apelowano wówczas także o niezbliżanie się do wodospadów i potoków, ponieważ te będą szczególnie niebezpieczne. Kolejne wykluczenia objęły niebieski szlak wiodący do Samotni oraz szlak czerwony od schroniska Nad Łomniczką do Domu Śląskiego. Podawano, że Łomnica zalała szlak.

Fatalna sytuacja w Karkonoszach. Tak wygląda Wodospad Kamieńczyka i Wodospad Szklarki

Równie potężny i niebezpieczny stał się także Wodospad Szklarki. Jeszcze przed zamknięciem szlaków na miejscu był karkonoski fotograf Rafał Kotylak. "Tak wysokiego stanu wody na Wodospadzie Szklarki to ja jeszcze nie widziałem, a żyję tu od urodzenia" – pisał na swoim profilu w mediach społecznościowych. Do wpisu dołączył także zdjęcie niebezpiecznie spienionej rzeki i wodospadu.

Źle sytuacja wygląda także po czeskiej stronie Karkonoszy. Intensywne opady sprawiły, że okolice schroniska Luční bouda zmieniły się w jezioro. Zapadła decyzja, że turyści będą wpuszczani do środka innym wejściem. "Luční bouda życzy ludziom wokół Łaby szczęścia i siły. Bóg próbuje się upić... a my będziemy informować na bieżąco" – przekazano w krótkim komunikacie.

Jednak sezon w Karkonoszach nie jest jeszcze stracony. Jak poinformował Krzysztof Krakowski, meteorolog i klimatolog Karkonoskiego Parku Narodowego, w prognozach widać już poprawę aury. – Na trzeci tydzień i ostatnią dekadę września wróci ciepła i słoneczna pogoda. Nie będzie tak ciepło, jak było do początku września. W regionach podgórskich będzie raczej między 20 a 25 st. C, a w górach między 15 a 20 st. C. Wygląda na to, że lato nas jeszcze uraczy do końca września – uspokoił ekspert.