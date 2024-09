Ryszard Czarnecki i jego żona Emilia H. usłyszeli w czwartek zarzuty korupcyjne . Oboje nie przyznali się do winy, złożyli wyjaśnienia, ale też nie trafili do aresztu. Wobec podejrzanych zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego – 150 tys. zł wobec byłego europosła Prawa i Sprawiedliwości oraz 50 tys. zł wobec Emilii H.

Czarneckiemu i jego żonie grozi do 10 lat więzienia. – Mam taką zasadę, że w czwartki nie wypowiadam się na temat wymiaru sprawiedliwości. Jaki mamy dziś dzień? Czwartek? A to pech – powiedział polityk dziennikarzom w czwartek wieczorem, zaraz po tym, jak opuścił budynek katowickiej prokuratury.

Doszło do konfrontacji Czarneckiego z żoną. Rzecznik PK w naTemat ujawnia szczegóły

To specjalny rodzaj przesłuchania, kiedy jednocześnie przesłuchuje się dwie osoby, które złożyły sprzeczne ze sobą zeznania lub wyjaśnienia. – Ryszard Czarnecki był konfrontowany między innymi z byłym rektorem Collegium Humanum Pawłem Cz. – mówi nam prokurator Nowak. – To była główna konfrontacja, trwała kilka godzin – dodaje.

Na tym jednak nie koniec, ponieważ doszło też do konfrontacji byłego europosła PiS z jego żoną. – Dlatego, że ich zeznania były sprzeczne – precyzuje rzecznik PK w rozmowie z naszą redakcją.

– Taka konfrontacja wygląda w ten sposób, że odczytuje się fragmenty wzajemnie sprzecznych wyjaśnień czy zeznań, a strony ponownie się do tego ustosunkowują, biorąc też pod uwagę to, co powiedziała druga strona – wyjaśnia.