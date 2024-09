W niedzielę 15 września pewna wydaje się tylko jedna kwestia. Jeżeli tymczasowy most w Głuchołazach nie wytrzyma, dojdzie do powodzi na ogromną skalę. Pod wodą znajdzie się miasto, ale rzeka Biała Głuchołaska wedrze się znacznie głębiej. Problemów jest jednak o wiele więcej. W Kłodzku z niepokojem patrzą na stan rzeki, a premier informuje o pierwszej tragedii.

Powódź w Głuchołazach. Mieszkańców obudziły syreny alarmowe

Była godzina 6 rano, kiedy w niedzielę 15 września Głuchołazy zostały wyrwane ze snu dźwiękiem syreny alarmowej. "Uwaga! Woda przelewa się przez wały. Most tymczasowy za chwilę może runąć. Pilny apel o samoewakuację na wyżej położone tereny lub do szkół nr 2 oraz 3" – poinformowano w komunikacie opublikowanym na oficjalnym profilu miasta w mediach społecznościowych.

Wszystkie służby robią, co mogą, aby dociążyć konstrukcję tymczasowego mostu. Wysypano na niej m.in. kostki brukowe. Jeżeli przeprawa nie wytrzyma, wówczas może doprowadzić do zatamowania rzeki, uszkodzenia innych konstrukcji, a w konsekwencji do powodzi na ogromną skalę.

Kłodzko ewakuowane. W Międzygórzu przelewa się 26-metrowa zapora. Jest jak w 1997 roku

Patrząc na to, co dzieje się na południu Polski, nie da się uniknąć skojarzeń i porównań z wielką wodą, która doprowadziła do powodzi w 1997 roku. Tak samo wtedy, jak i dziś, całkowicie zapełniony został zbiornik w Międzygórzu. Woda przelewa się przez 26-metrową zaporę, tworząc przerażający wodospad, ale i zalewając wszystko, co znajduje się za jej murami.