Na Ryanaira narzeka wielu pasażerów. Irytuje ich ciasnota, bardzo rygorystyczne przepisy dotyczące bagażu podręcznego, czy loty wcześnie rano, albo późno w nocy. Jednak ostatecznie i tak wsiadamy na ich pokład, żeby udać się na wymarzone wakacje. Niektórzy próbują naginać przepisy i to właśnie ich napiętnował właśnie irlandzki przewoźnik.

Ryanair w 5 sekund dogryzł cwaniakom, którzy kombinują z bagażem podręcznym

Zasady bagażu podręcznego w Ryanairze są równie jasne, co rygorystyczne. W cenie biletu na pokład można zabrać jedynie niewielki plecak lub torbę. Jeżeli chcecie mieć ze sobą także walizkę, wówczas musicie za to dodatkowo zapłacić. Ale nawet wtedy większy bagaż nie może być cięższy niż 10 kg.

Nietrudno więc dziwić się, że przez lata pasażerowie wypracowali cały system sposobów na to, jak przechytrzyć przewoźnika. Klasyką jest już ubieranie się na cebulkę. Co odważniejsi sięgają po reklamówki ze strefy bezcłowej, do której ładują znaczną część ubrań i pamiątek, których na pewno nie kupili na lotnisku.