Do wypadku doszło w sobotę około godz. 18:00 na Śląsku. W zdarzeniu ranny został między innymi nadinspektor Marek Boroń, komendant główny policji . "Był w drodze na tereny zalane przez powódź – jechał do Głuchołazów. Samochód, którym podróżował z dwiema osobami, dachował" – podało RMF FM.

W wypadku nie uczestniczyły inne pojazdy. Oprócz komendanta samochodem jechał jeszcze jeden funkcjonariusz KGP i kierowca, osoba cywilna. Cała trójka trafiła do szpitala w Gliwicach na badania. Nadinspektor Boroń uskarżał się na ból klatki piersiowej i najpewniej ten uraz ma związek z zapiętymi pasami bezpieczeństwa.

Po godz. 19:30 o wypadku poinformowano na profilu Komendy Głównej Policji w mediach społecznościowych. Jak czytamy, do zdarzenia doszło około godz. 17:55 na autostradzie A1 w kierunku Gliwic.

"Na terenie powiatu tarnogórskiego (na wysokości miejscowości Szałsza, gmina Zbrosławice) doszło do zdarzenia drogowego z udziałem pojazdu służbowego policji, którym nadinsp. Marek Boroń Komendant Główny Policji udawał się na Opolszczyznę w związku z trudną sytuacją i zaangażowaniem w działania policjantów" – czytamy w oficjalnym komunikacie.

– Powiat kłodzki należy do tych obszarów, co do których prognozy meteorologiczne i hydrologiczne przewidują szczególny poziom zagrożenia. W tej chwili najtrudniejsza sytuacja jest w powiecie nyskim i pogarsza się w powiecie prudnickim – przekazał.