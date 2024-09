Tama w Międzygórzu powstała na początku XX wieku. Wzniesiono ją z kamienia, dzięki czemu może stawiać opór ogromnym ilościom wody. Po powodzi w 1997 roku została gruntownie przebudowana, ale i udostępniona turystom. To przede wszystkim oni nie mogą uwierzyć w to, co obecnie dzieje się w jej okolicy.