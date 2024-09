Fot. Chuck Burton / Associated Press / East News

Szczegóły incydentu

Strzały miały miejsce około godziny 14:00 czasu lokalnego, co potwierdziły media amerykańskie, w tym CNN . Pole golfowe zostało zamknięte, a Donald Trump został przewieziony w bezpieczne miejsce.

Służby miały otworzyć ogień w stronę podejrzanego, co doprowadziło do natychmiastowej reakcji ochrony i zamknięcia całego terenu klubu golfowego. Jak podają amerykańskie media, mężczyzna nie celował bezpośrednio w byłego prezydenta USA i został on aresztowany na drodze I-95 przez lokalną policję.