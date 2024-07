Sprawca strzelał do Trumpa w koszulce z jego logo. Popularny youtuber tak to skomentował

Popularny amerykański youtuber zajmujący się tematyką broni palnej był zdumiony faktem, że 20-letni Thomas Matthew Crooks, który próbował zabić Donalda Trumpa, w trakcie ataku miał na sobie koszulkę z logo jego kanału. – Byliśmy zdezorientowani, gdy się o tym dowiedzieliśmy – skomentował właściciel Demolition Ranch.

Thomas Matthew Crooks strzelał do Trumpa w ich koszulce. Właściciel Demolition Ranch zabrał głos Fot. REBECCA DROKE / AFP / East News / X

Sprawcą nieudanego zamachu na Donalda Trumpa był Thomas Matthew Crooks. Mężczyzna zaraz po ataku został zastrzelony przez agentów Secret Service. 20-latek mieszkał w Bethel Park – 55 km od miejsca, w którym odbywała się konwencja z udziałem byłego prezydenta USA.

Zaraz po zamachu na Trumpa w sieci pojawiły się zdjęcia sprawcy w dniu ataku. Na jednym z nich widać Crooksa w szarej koszulce z podobizną ptaka i napisem "DR" w logo. Już wiadomo, kto stoi za jej projektem.

Crooks strzelał do Trumpa w tej koszulce. Szef Demolition Ranch komentuje

Skrót "DR" oznacza "Demolition Ranch" – to popularny amerykański kanał na YouTube dla miłośników broni palnej, mający ponad 11 milionów subskrybentów. Jego założyciel, Matt Carriker z Teksasu, niedługo po zamachu opublikował 6-minutowe nagranie, w którym odciął się od 20-latka.

– Byliśmy zszokowani i zdezorientowani, gdy się o tym dowiedzieliśmy. Strzelec, który próbował zabić Trumpa, miał na sobie gadżety z mojego kanału, koszulkę Demolition Ranch. To było do bani. Tak, to było okropne – powiedział na filmie Carriker.

W ciągu 18 godzin od publikacji nagranie obejrzało blisko 3,9 mln użytkowników YouTube'a (stan na 16 lipca, godz. 15:40). Demolition Ranch zazwyczaj publikuje filmy dotyczące broni, takie jak "Jedzenie posiłku ugotowanego TYLKO PRZY UŻYCIU BRONI!!!" czy "Jak zabójcza jest NAJMNIEJSZA broń, jaką posiadam???".

– Bez względu na to, po której stronie politycznej jesteś, nikt z nas nie chce przemocy. Ten kanał nigdy nie miał na celu podżegania do przemocy ani nienawiści – stwierdził właściciel kanału i podkreślił, że nie znał sprawcy zamachu. – Widzieć swoje nazwisko obok nazwiska strzelca jest do bani – dodał.

Matt Carriker wyjaśniał na filmie, że koszulki Demolition Ranch są drukowane w jego rodzinnym mieście oraz sprzedawane i wysyłane na cały świat. Jak zaznaczył, "nie może sprawdzić każdego, kto kupuje jego produkty". Koszulki są sprzedawane online za około 30 dolarów, a w sklepie internetowym można kupić również bluzy z kapturem, czapki, naklejki i inne akcesoria.

Zamach na Donalda Trumpa w Pensylwanii

Do zamachu na Donalda Trumpa doszło w minioną sobotę w Pensylwanii. Były prezydent USA i kandydat na ten urząd w kolejnych wyborach został ranny w ucho. W wyniku strzelaniny zginęły dwie osoby – pierwsza z nich to napastnik, druga to były strażak, który uczestniczył w spotkaniu z Trumpem. Mężczyzna własnym ciałem zasłonił przed kulami żonę i dwie córki.

Crooks siedział na dachu pobliskiego budynku, który znajdował się poza tzw. obwodem bezpieczeństwa. Został zastrzelony przez agentów, ale na Secret Service posypały się gromy.

QUIZ: Czy poznajesz tych polityków i polityczki? Sprawdź swoją wiedzę

– Przed przyjazdem osoby ochranianej miejsce i otoczenie tego miejsca powinny być dokładnie sprawdzone i zabezpieczone. Trzeba było zatem sprawdzić i zabezpieczyć dachy pobliskich budynków. Tego nie zrobiono. Sprawdzając dane miejsce zgromadzenia, stawiamy się też w roli przestępcy. I po takim pierwszym rekonesansie powinno paść pytanie: gdybym chciał tutaj zrobić komuś krzywdę, to które miejsce byłyby dla mnie najwygodniejsze, żeby tego dokonać? Tego też nie zrobiono – skomentował w naTemat.pl gen. Mirosław Gawor, były szef Biura Ochrony Rządu.

– Według mojej opinii jest to jedna z najlepszych służb ochronnych na świecie. To, co wydarzyło się w Pensylwanii, nie wystawia im jednak dobrego świadectwa. Jestem naprawdę zaskoczony, ponieważ uznawałem i nadal uznaję agentów USSS za profesjonalistów. Na pewno też dostali najniższy wymiar kary, bo wystarczyły dwa centymetry w prawo i zamachowiec odniósłby sukces – dodał.

Czytaj także: https://natemat.pl/563402,zamach-na-trumpa-i-secret-service-jak-zabezpiecza-sie-wydarzenia-vip-ow