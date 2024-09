Powódź 2024 w Oławie jak z planu "Wielkiej Wody". Zdecydują najbliższe godziny

Sytuacja w Oławie jest bardzo poważna. Od co najmniej kilkudziesięciu godzin trwają prace na wałach przeciwpowodziowych. Ochotnicy, żołnierze i służby pracują dniem i nocą rozkładając worki z piaskiem. Wszystko po to, aby umocnić wały przeciwpowodziowe.

Mniejsza fala powodziowa jest dobrą wiadomością. Jednak to, że wysoki poziom Odry może utrzymać się przez ok. 3 dni, stwarza ogromne zagrożenie. Po intensywnych opadach wały są już bardzo przemoczone. Do ich przerwania może dojść w każdej chwili, choć nikt nie chce nawet myśleć o takim scenariuszu, ale w okolicy zaczyna się on realizować.