Ryanair ma co najmniej tyle samo zwolenników co przeciwników. Jedni doceniają możliwość taniego podróżowania, inni narzekają na brak miejsca na nogi, wysokie ceny na pokładzie, czy ograniczenia dotyczące bagażu. Dlatego wielu podróżnych próbuje przechytrzyć przewoźnika. Ten wyśmiewa ich próby.

Ryanair straszy nowymi opłatami. Poszło o bagaż podręczny

Jednak nie każdy chce dopłacać. Dlatego wiele osób decyduje się na naginanie przepisów . Najprostszy i najpowszechniejszy sposób to ubieranie się na cebulkę. Inna opcja to założenie niewielkiego plecaka pod ten większy. Jednak w ostatnich tygodniach coraz więcej osób nadmiarowe ubrania chowa w poduszkach na kark.

I to właśnie ten sposób po raz kolejny wyśmiał na swoim TikToku wyśmiał Ryanair. A wystarczyło im na to 10 sekund. Krótki filmik pokazuje, jak kobieta pakuje ubrania do popularnego rogala. Materiał opatrzony jest podpisem "Ryanair powinien się jej bać". Przewoźnik wyśmiał informacje o strachu i sam przeraził pasażerów. Na końcu nagrania pojawia się informacja o dodatkowej opłacie w wysokości 49 euro za wypchaną poduszkę.