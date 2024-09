Będzie kontynuacji "Pasji" Mela Gibsona o Jezusie Chrystusie

O sequelu "Pasji" (filmu sprzed 20 lat) mówi się od dłuższego czasu. Okazuje się, że nastąpił przełom w produkcji nadchodzącej kontynuacji. W "Pasji 2" powtórnie zagra Jim Caviezel, który nie tak dawno wystąpił w innym filmie o tematyce religijnej – "Pawle, Apostole Chrystusa". Druga część ma nosić tytuł "The Passion of the Christ: Resurrection".