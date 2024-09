Pensjonat Złoty Jar odcięty od świata

Jednym z takich miejsc jest pensjonat Złoty Jar w Złotym Stoku – wyjątkowy, klimatyczny obiekt, który przyciąga turystów swoim urokiem i malowniczym położeniem. Jest to również popularne miejsce na organizację wesel i innych uroczystości. Niestety, w wyniku powodzi obiekt został odcięty od świata. Wyłączono prąd, Internet przestał działać, a droga dojazdowa stała się rzeką.

– Podwórko zamieniło się w staw, ale taki problem to nie problem – opisała właścicielka w mediach społecznościowych, podkreślając, że sam budynek na szczęście pozostał bezpieczny.

Pomimo trudnej sytuacji, pracownicy Złotego Jaru nie czekali bezczynnie. Zamiast tego, zaangażowali się w pomoc poszkodowanym. Przygotowywali posiłki dla strażaków i mieszkańców, którzy ucierpieli w wyniku żywiołu. Z własnych środków kupowali sprzęt niezbędny do walki z powodzią i rozwozili go do potrzebujących w regionie.