Polacy (nie wszyscy) mają w sobie pewną manierę. Ostrzeżenia przed niebezpieczną pogodą wydaje IMGW. Alerty przed groźnymi zjawiskami na nasze telefony w postaci alertu przesyła RCB. A mimo tego wielu z nas całkowicie je ignoruje. Zapowiedzi burz nie zatrzymują turystów w Tatrach , czy miłośników leśnych spacerów. Jednak to nagranie pokazuje, jak ważne są wydane na czas ostrzeżenia.

Lądek-Zdrój na chwilę przed powodzią. To nagranie pokazuje rolę ostrzeżeń

Lądek-Zdrój jest jednym z miast, które zostały najbardziej dotknięte tegoroczną powodzią . Sytuacja uległa tu gwałtownemu pogorszeniu po tym, jak naporu wody nie wytrzymała tama w Stroniu Śląskim . Woda zniszczyła najpierw tamto miasto, a niedługo później dotarła do popularnego uzdrowiska.

Trzecia scena pokazuje już powódź. Ulica, która dosłownie chwilę wcześniej była taka sama jak każdego innego dnia, błyskawicznie znalazła się pod wodą. Miejsce asfaltu zajęła rwąca rzeka, która porwała zaparkowane samochody. Wtedy nie było już gdzie uciekać. Właśnie dlatego tak ważne jest słuchanie ostrzeżeń i stosowanie się do nich.

Powódź 2024: Lądek-Zdrój liczy straty. Trzy osoby nie żyją

Po tym, jak woda w Lądku-Zdroju opadła, zaczęła się walka o to, żeby uprzątnąć miasto, domy, sklepy. – Udało się przywrócić wodę, prąd, nie udało się jeszcze przywrócić gazu, prowadzimy skomplikowane czynności. Organizujemy wywóz nieczystości. Całą infrastrukturę musimy odtworzyć – poinformował gen. Kamieniecki, który przejął zarządzanie kryzysowe w Głuchołazach i Lądku-Zdroju, odnosząc się do sytuacji w jego regionie.

Pracy w mieście będzie bardzo dużo. Ulice pokrywa gruba warstwa błota. Miejscami zalegają drzewa, które były wyrwane razem z korzeniami, ale i inna roślinność. Z domów i lokali wynoszone są meble, które po powodzi do niczego się nie nadają. Nie brakuje też szkła z rozbitych szyb, cegieł i kostki brukowej wyrwanej z dróg i chodników.

Na miejsce dociera także pomoc humanitarna. "Pomoc od Was napływa z każdej strony, za co chciałbym w imieniu własnym oraz Mieszkańców Gminy Lądek-Zdrój ogromnie podziękować. W obliczu niewyobrażalnej tragedii, jaka nas dotknęła, spotkaliśmy się z niewiarygodnym wsparciem i ofiarnością płynącą z całego kraju" – pisał burmistrz Lądka-Zdroju Tomasz Nowicki.

"Pomimo trudnych do przebycia dróg i setek kilometrów do pokonania, jesteście tutaj z nami walcząc ze skutkami żywiołu, wyposażając nas w wodę, pożywienie, środki higieniczne, ubrania, ale przede wszystkim – nadzieję. I za to z całego serca dziś dziękuję" – dodał.