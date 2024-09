Tak zoo zabezpiecza się przed falą powodziową

Wrocławianie od kilku dni szykują się na nadejście zmierzającej do ich miasta fali powodziowej. Pracownicy wrocławskiego ogrodu zoologicznego również robią co w ich mocy, aby zwierzęta były bezpieczne. Na terenie zoo usypano wały z piasku, zarówno wzdłuż nabrzeża, jak i w podziemiach ogrodu, gdzie znajdują się newralgiczne punkty odpowiadające za funkcjonowanie urządzeń technicznych.

Pracownicy nagrali film, w którym wyjaśniają, dlaczego zagrożenie jest tak poważne. Nawet niewielka ilość wody, która przedostanie się do podziemi, może unieruchomić pompy i filtry, odpowiedzialne za prawidłowe warunki życia zwierząt wodnych w Afrykarium. Żyje tutaj aż 300 gatunków zwierząt. To prawie połowa wszystkich mieszkańców wrocławskiego zoo. Te urządzenia muszą działać nieprzerwanie, a ich awaria mogłaby mieć katastrofalne skutki.

Na terenie zoo, na wypadek awarii urządzeń są przygotowane zastępcze agregaty prądotwórcze, które również zostały zabezpieczone utworzonym przez pracowników wałem z worków z piaskiem , jednak ich działanie jest ograniczone czasowo. W przypadku zalania podziemi Afrykarium filtry i pompy nie będą w stanie zapewnić odpowiednich warunków w akwariach, co stanowi bezpośrednie zagrożenie dla życia wielu egzotycznych gatunków.

– Podstawowe systemy utrzymania życia, filtracji, napowietrzania, odpieniania wody morskiej one są dwie kondygnacje pod ziemią. Więc nawet mało wody na ziemi spowoduje zalanie całkowite i wyłączenie sprzętu, który odpowiada za życie zwierząt – podkreśla Sergiusz Kmiecik, który pełni obowiązki prezesa we wrocławskim zoo.

Ewakuacja zwierząt na wyższe kondygnacje

W ramach prewencji zwierzęta z niżej położonych, starszych części zoo, które zostały zalane podczas powodzi w 1997 roku, zostały przeniesione na wyższe tereny ogrodu. Tymczasowe woliery zostały ustawione na piętrach budynków niedostępnych dla zwiedzających. Pracownicy zdecydowali, że jest to lepsze rozwiązanie, niż wywiezienie zwierząt z ogrodu, które mogłoby wywołać u nich jeszcze większy stres, dlatego pozostają one na miejscu pod stałym nadzorem swoich opiekunów.

Obecnie sytuacja jest stabilna, ale pracownicy pozostają w gotowości na wszelkie scenariusze. Dzikie koty takie jak lwy czy tygrysy zostały zabezpieczone wewnątrz budynków. Pracownicy przyszykowali dla nich półki na odpowiednich wysokościach po to, aby w przypadku wdarcia się wody – miały gdzie uciec i przeczekać. Największe zagrożenie nadal dotyczy Afrykarium, gdzie każdy przeciek może prowadzić do poważnych konsekwencji.

Społeczna mobilizacja

W całym Wrocławiu trwa mobilizacja mieszkańców i wolontariuszy , którzy pomagają w umacnianiu wałów przeciwpowodziowych. Wzdłuż rzeki, także w okolicach zoo, rosną mury z worków z piaskiem, które mają utrzymać wodę w korycie i nie dopuścić do przedarcia się jej w głąb lądu. Pracownicy ogrodu nieustannie dziękują wolontariuszom za ich chęci i wykonaną pracę. Wierzą, że dzięki ludziom, którym los zwierząt nie jest obojętny uda się wygrać walkę z wielką wodą.

Dostęp do wałów jest zamknięty dla osób postronnych. Prace zabezpieczające wykonują wyłącznie zorganizowane grupy, które nieustannie monitorują stan rzeki i pracują nad umocnieniem brzegów. W zoo zamknięto również Bramę Japońską, czyli wejście od strony rzeki, aby ułatwić dostarczanie worków z piaskiem i innego niezbędnego sprzętu.

Zoo pozostaje otwarte

Odwiedzający muszą jednak być gotowi na to, że znaczącej części zwierząt nie uda im się zobaczyć. Zostały one przeniesione z zagrożonych zalaniem wybiegów do bezpiecznych wolier i klatek, gdzie przeczekają pod opieką pracowników najgorsze momenty tej powodzi.