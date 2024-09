Strażacy pomagają uprzątnąć miasta po powodzi

Odbudowa dróg i zabezpieczenie budynków, które w wielu przypadkach są w opłakanym stanie, zajmie służbom jeszcze wiele miesięcy, a ludzie muszą "jakoś" żyć. Dlatego strażacy we współpracy z innymi służbami i włodarzami robią co w ich mocy, aby jak najszybciej uporać się z tą trudną rzeczywistością.

Powódź 2024. Co dalej z wrakami aut?

Niestety dotychczas zdarzały się przypadki, kiedy to właściciele pojazdów przed oddaniem samochodu do stacji demontażu wyciągali z niego co cenniejsze elementy. Wszystko po to, aby sprzedać je osobno, za lepszą cenę na "czarnym rynku". Właściciel stacji jednak przestrzega przed takimi działaniami.