W najnowszym odcinku "Familiady" doszło do niemałej wpadki. Karol Strasburger zadał pytanie, jak można nazwać mieszkańca Wielkiej Brytanii. Odpowiedź jednej z uczestniczek zaskoczyła samego prowadzącego i już została okrzyknięta "odpowiedzią roku".

Fot. Facebook / Familiada

Ostatnio "Familiada" świętowała swoje 30-lecie. Pierwszy odcinek miał bowiem swoją premierę 17 września 1994 roku. Nie da się ukryć, że dziś to jeden z najpopularniejszych i najdłużej wydawanych programów rozrywkowych w Telewizji Polskiej.

Od samego początku prowadzącym jest Karol Strasburger, którego żarty stały się kultowym elementem tego teleturnieju. Obecnie format ma za sobą już blisko 3 tys. nagranych odcinków. Nieraz miały w nich miejsce zabawne wpadki czy zaskoczenia.

Swego czasu furorę w internecie zrobiła uczestniczka, która na pytanie "więcej niż jedno zwierzę?" odpowiedziała: "lama". Obiektem żartów był też gracz, który twierdził, że najmniej przydatnym w życiu przedmiotem szkolnym jest kanapka.

Nowa wpadka w "Familiadzie". Mieszkaniec Wielkiej Brytanii...

Także i tym razem jedna z uczestniczek zaliczyła wtopę, która zapisze się w historii programu. "Mieszkaniec Wielkiej Brytanii to..." – zaczął Strasburger. Kobieta, która pierwsza nacisnęła przycisk, odpowiedziała: "Brytyjczyk", co było drugą najwyżej punktowaną odpowiedzią. Jej przeciwniczka natomiast wypaliła: "Amerykanin". – Chyba jednak nie – zareagował na to prowadzący.

Na facebookowym profilu teleturnieju pokazano zabawny fragment. "Taka sytuacja w dzisiejszej 'Familiadzie' – mamy mocnego kandydata do odpowiedzi roku" – dodano w opisie.

Fot. Facebook / Familiada

W poprzednich edycjach "Familiady" padały jeszcze inne śmieszne odpowiedzi. Oto kilka z nich:

Pytanie: "Co zużywa najwięcej energii w domu?" / Odpowiedź: "Prąd" Pytanie: "Co zmienia kierowca podczas jazdy samochodem?" / Odpowiedź: "Opony" Pytanie: "Które owoce z polskich sadów są najbardziej popularne?" / Odpowiedź: "Banany" Pytanie: "Drapieżna ryba polskich rzek to..." / Odpowiedź "Rekin"

Przypomnijmy, że w tym formacie uczestniczą dwie drużyny (każda po 5 osób). Co ciekawe początkowo mogły one składać się wyłącznie z członków jednej rodziny. Zmieniło się to dopiero w 2007 roku i od tamtej pory jednym zespołem może być np. grupa znajomych.

Każda drużyna ma swojego kapitana. Etapów jest kilka, ale głównym zadaniem jest odpowiadanie na pytania, które wcześniej zadano tzw. ankietowanym. Odpowiedź, która padła najczęściej ma najwięcej punktów.