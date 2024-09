Jak dowiadujemy się ze wstępnej powyborczej prognozy, wybory do landtagu w Brandenburgii z wynikiem 31 proc. wygrali socjaldemokracji z SPD. Wygląda więc na to, że w swoim bastionie minimalnie oparli się oni prawicowym populistom z AfD – ci w niedzielę mieli otrzymać 30 proc. głosów.

Wybory w Brandenburgii ważniejsze niż się wydaje. W tle gra o zmianę władzy w całych Niemczech

Mowa tu o ziszczeniu się scenariusza, na jaki niedawno wskazywało "Politico" . Według informatorów tej renomowanej redakcji przegrana SPD w dzisiejszej rywalizacji z AfD mogła wywołać efekt domina, na końcu którego byłoby rozpisanie przedterminowych wyborów do Bundestagu.

Choć premier Brandenburgii Dietmar Woidke chciał, żeby Olaf Scholz trzymał się z dala od kampanii wyborczej w jego regionie, to właśnie kanclerz w gronie socjaldemokratów miał zostać obciążony odpowiedzialnością za ewentualną klęskę. Następnie SPD miała zaognić konflikty w koalicji współtworzonej z zielonymi i liberałami – tak, aby doprowadzić do upadku rządu jesienią, co oznaczałoby nowe wybory na wiosnę.