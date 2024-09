Wybory w Brandenburgii. Lokalne głosowanie może zdecydować o przyszłości Olafa Scholza

Kompletnie inaczej wygląda jednak scena polityczna w Brandenburgii, której obywatele 22 września głosują w wyborach do landtagu, czyli parlamentu kraju związkowego. Od kiedy po zjednoczeniu Niemiec brandenburczycy nie mogli już "głosować" na komunistyczną SED (czyli twór podobny do polskiego PZPR, który wydał takie postacie jak Erich Honecker), najwyższym poparciem wśród nich zawsze cieszyła się SPD.

Dawno minęły jednak czasy, gdy lud pracujący Brandenburgii socjaldemokratom dawał nawet 54-proc. poparcie, jak to bywało w latach 90. Ostatnie wybory lokalne SPD zwyciężyła z poparciem 26,2 proc., jedynie o niespełna trzy punkty wyprzedzając AfD – której postulaty coraz lepiej trafiają do serc i umysłów mieszkańców wyludnionego wschodu, gdzie po ponad 30 latach od upadku NRD poziom życia wciąż odstaje od tego w landach zachodnich.

Jednak badania wykonane na ostatniej prostej przed niedzielnym głosowaniem pokazały, że partia Olafa Scholza (skądinąd hamburczyka, który do brandenburskiej stolicy Poczdamu przeprowadził się specjalnie , aby zwiększyć swoje szanse zostania kanclerzem...) doznała nagłego ożywienia.

Gdy poparcie dla konkurentów w zasadzie stanęło w miejscu, SPD w ciągu ostatnich kilkunastu dni przed wyborami jakimś cudem zwiększyło elektorat o kilka cennych punktów. Według ostatniego sondażu wykonanego przez Forschungsgruppe Wahlen , AfD utrzymało 28-proc. poparcie, ale do 27 proc. wzrósł wynik socjaldemokratów. W niedzielę walka toczy się więc łeb w łeb.

Daleko za plecami tych dwóch ugrupowań mają być w Brandenburgii pozostali gracze. CDU z BSW rywalizują o trzecie miejsce, ale dzieje się to na poziomie 13-14 proc. Inne formacje w nowym landtagu być może się w ogóle nie znajdą, bo notują poparcie niedające szans na partycypację w podziale 88 mandatów.

Najbliżej przebicia się ciut powyżej 5 proc. są zieloni i lokalny komitet obywatelski. Gdyby choć jedna z tych grup nagle zwiększyła elektorat o ok. jeden punkt procentowy, prawdopodobnie stałaby się języczkiem u wagi przy tworzeniu nowej koalicji, wykluczając z niej populistów z BSW. Taki scenariusz byłby jednak sporym zaskoczeniem.

Brandenburczycy przyspieszą wybory do Bundestagu? Tak może upaść niemiecka koalicja rządząca

Zupełnie inaczej niż scenariusz, o którym już jakiś czas temu donosiło "Politico" . Według informatorów tej renomowanej redakcji przegrana SPD w brandenburskiej rywalizacji z AfD może wywołać efekt domina, na końcu którego byłoby rozpisanie przedterminowych wyborów do Bundestagu.

Choć premier Brandenburgii Dietmar Woidke chciał, żeby Olaf Scholz trzymał się z dala od kampanii wyborczej w jego landzie, to właśnie kanclerz w gronie socjaldemokratów ma zostać obciążony odpowiedzialnością za kolejną klęskę. Następnie SPD ma tylko zaognić konflikty w koalicji współtworzonej z zielonymi i liberałami – tak, aby doprowadzić do upadku rządu jesienią, co oznaczałoby nowe wybory na wiosnę.