Łosie w akcji – czyli trzy kolizje jednego dnia

Kilka godzin później, na drodze wojewódzkiej nr 617 w Przedwojewie, kolejny łoś postanowił zmierzyć się z fiatem, którym kierowała 43-letnia mieszkanka powiatu ciechanowskiego. Tym razem również obyło się bez ofiar, ale historia nie zawsze kończy się tak dobrze. W trzecim zdarzeniu tego samego dnia sytuacja wyglądała znacznie gorzej – w Bardonkach doszło do poważnej kolizji, w wyniku której 7 osób trafiło do szpitala.

Bukowisko – sezon na miłość (i kolizje)

Co sprawia, że łosie tak często wybierają drogi jako miejsce swoich wieczornych spacerów? Odpowiedź jest prosta: bukowisko, czyli okres godowy, który trwa od września do połowy października. W tym czasie łosie, zwłaszcza samce, są bardziej pobudzone, mniej ostrożne i skłonne do nieoczekiwanych zachowań. Gdy popęd seksualny kieruje ich krokami, tracą one naturalną ostrożność, a drogi i szosy stają się dla nich mniej oczywistą barierą.