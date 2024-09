Agresja drogowa staje się alarmująco powszechna. Coraz częściej na polskich ulicach drobne konflikty eskalują do brutalnych ataków, a brawura i alkohol coraz częściej idą w parze, przez co dochodzi do tragedii. Tak jak w nocy z soboty na niedzielę na Trasie Łazienkowskiej.