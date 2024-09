Złote Tarasy. Spór o paragon skończył się atakiem ochroniarza

Zwykłe zakupy w galerii handlowej przy ulicy Złotej w Warszawie zakończyły się dla 45-letniego klienta bardzo nieprzyjemnie. To, co początkowo wydawało się być drobną sprzeczką z ochroniarzem, nieoczekiwanie przerodziło się w brutalny atak. Wszystko zaczęło się od tego, że pracownik ochrony w niegrzeczny sposób poprosił klienta o okazanie paragonu. Mężczyzna uznał zachowanie ochroniarza za nieodpowiednie i postanowił złożyć na niego skargę.

Wrócił do sklepu, gdzie miał oczekiwać na kierownika, aby zgłosić swoje zastrzeżenia. Jednak zamiast spokojnej rozmowy, spotkał się z przemocą, której nikt nie mógł przewidzieć.

Warszawa. Brutalny atak ochroniarza i groźby śmierci

Jakby tego było mało, sprawca – 55-letni obywatel Gruzji – nie poprzestał na przemocy fizycznej. Zwracał się do swojej ofiary wulgarnie, obrażał ją na tle narodowościowym, używając haniebnych słów. "Ty gnido", "Ty śmieciu" – to tylko najłagodniejsze przykłady obelżywych określeń, jakie padły z jego ust. Agresor groził również mężczyźnie pozbawieniem życia, co dodatkowo spotęgowało traumę pokrzywdzonego.