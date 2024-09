Czujność kierowcy uratowała sytuację

Do incydentu doszło 19 września w Gliwicach, kiedy taksówkarz, w trakcie wykonywania kursu z małą dziewczynką, dowiedział się o niepokojących wydarzeniach mających miejsce w jej domu. Dziecko jadące do szkoły podzieliło się informacją o stanie matki, co natychmiast wzbudziło podejrzenia kierowcy.