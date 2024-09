Jeden z najsłynniejszych szlaków pątniczych prowadzi do hiszpańskiego Santiago de Compostela. Ludzie pokonują dziesiątki, a czasami nawet setki kilometrów, żeby dotrzeć do miejsca, w którym, jak wierzą, pochowano św. Jakuba Większego Apostoła, czyli jednego z uczniów Jezusa . Miasto zalewane jest przez tłumy pielgrzymów, których zachowanie bywa karygodne.

Pielgrzymi śpiewają po nocy i obsikują budynki. W Hiszpanii mają ich dość

Dziennie potrafi dotrzeć tam nawet 500 pątników. Dla zamieszkanego przez ok. 100 tys. mieszkańców nie byłoby to może dużo, gdyby nie fakt, że nie są oni do tego przyzwyczajeni. Zabytkowe centrum, czy bazylika, choć znane są od średniowiecza, należały do cichych i spokojnych. Teraz jednak wszystko się zmieniło.