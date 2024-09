Albania chce utworzenia nowego państwa na ich terenie

Nowe państwo ma powstać w Tiranie, stolicy Albanii i obejmować obszar Zakonu Bektaszytów. Jest to muzułmański zakon suficki, który ma bardzo liberalne podejście do przepisów islamu. – Jesteśmy jedynymi ludźmi na świecie, którzy mówią prawdę o islamie i nie mieszają go do polityki – mówił Baba Mondi, który stoi na czele zakonu, a niebawem prawdopodobnie nowego kraju.