Dryjańska: Po Zbigniewa Ziobrę idą prawo i sprawiedliwość – te prawdziwe

Zbigniew Ziobro jest onkologicznie zdrowy i nie ma problemu, by zeznawał przed komisją śledczą ds. Pegasusa. Wątpliwości budzą za to jego zwolnienia lekarskie – to wnioski biegłego, które opisał Kamil Dziubka w Onecie. I bardzo dobrze, że opisał, bo ta informacja zaspokaja ważny interes społeczny. Ziobro jest ostatnią osobą, która może się oburzać na ujawnienie tajemnicy lekarskiej.