Śródmieście zablokowane. Znaleziono pocisk na Chmielnej

We wtorek rano, w trakcie prac ziemnych na wysokości ulicy Chmielnej 14, znaleziono przedmiot przypominający niewybuch. Służby natychmiast zareagowały na zgłoszenie. Na miejscu pojawili się policjanci oraz specjaliści z rozpoznania minersko-pirotechnicznego, którzy zabezpieczyli teren i potwierdzili, że znaleziony obiekt to pocisk, prawdopodobnie pochodzący z czasów II wojny światowej.

– Od Nowego Światu do ulicy Szpitalnej oraz na Placu Pięciu Rogów wyłączono ruch pieszy i kołowy. Nie przeprowadzono ewakuacji, jednak teren został dokładnie wygrodzony, aby nikt postronny nie miał dostępu – poinformował nas młodszy aspirant Jakub Pacyniak, oficer prasowy KRBI.

Trwa akcja służb w Warszawie

Jak wyjaśnia naTemat młodszy aspirant Pacyniak, decyzja co do dalszego postępowania – czy pocisk zostanie przeniesiony, czy zdetonowany – będzie należała do specjalistów. Obecnie mieszkańcy mogą pozostać bezpiecznie w swoich mieszkaniach.