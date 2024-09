Ironia i kpiny: Maleńczuk ostro o PiS i ks. Olszewskim

– W pewnym momencie z tego księdza, którego zamknęli, to chcieli Popiełuszkę zrobić, tego co sto baniek ukradł, tego egzorcysty od salcesonu. To było obrzydliwe – powiedział podczas wywiadu w TVP Info artysta.

Maleńczuk dodał, że poznał księdza w czasach, gdy sprawa z "salcesonem" była już znana. Muzyk jak zwykle nie bał się powiedzieć co myśli, czym rozsierdził popleczników Prawa i Sprawiedliwości. – Ja bym mu codziennie dawał salceson, to byłaby najlepsza tortura – zażartował w swoim satyrycznym stylu artysta.

Burza w TV Republika

Kontrowersyjna ikona polskiej muzyki

Niejednokrotnie zarzucano mu, że jest zbyt bezpośredni, a jego słowa wywołują kontrowersje, co nie zniechęca artysty do stawiania czoła politycznym dogmatom. Jako niekwestionowany król ironii, Maleńczuk od lat pełni rolę nie tylko muzyka, ale także społecznego krytyka. Jego ostre komentarze sprawiają, że można go nie lubić, lecz nie da się go zignorować.